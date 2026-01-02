SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Leihe fix

Füllkrug-Transfer zu Milan offiziell – Stürmer sofort einsatzbereit

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 10:41
Füllkrug-Transfer zu Milan offiziell – Stürmer sofort einsatzbereit

Niclas Füllkrug gehört ab sofort zum Kader des AC Mailand.

Die Leihe des West Ham-Stürmers ist offiziell, wie dem Transferregister der Serie A am Freitag zu entnehmen ist. Sie läuft vorerst bis Saisonende. Milan sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro. Die Rossoneri zahlen für Füllkrug keine Leihgebühr, übernehmen aber das volle Gehalt.

Sollte der deutsche Angreifer bei Milan bleiben, wird er einen Dreijahresvertrag mit Option erhalten. Er könnte unter Umständen bereits am Freitagabend im Ligaspiel gegen Cagliari erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste
Jetzt ein Profi

Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic erhält bei Milan einen Vertrag
Mehr entdecken
"Wird grossartige Karriere haben"

Milan-Startschwierigkeiten: Ardon Jashari bekommt prominente Unterstützung

3.01.2026 - 16:49
Leihe fix

Füllkrug-Transfer zu Milan offiziell – Stürmer sofort einsatzbereit

2.01.2026 - 10:41
Wechsel schon fix

Niclas Füllkrug könnte bereits am Freitag für Milan auflaufen

1.01.2026 - 12:27
Gespräche im Januar

Für nächste Saison: Milan will sich Goalie reservieren

27.12.2025 - 10:49
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

23.12.2025 - 19:19
Vertrag augelöst

Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

23.12.2025 - 14:43
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste

22.12.2025 - 17:12
Stürmer wechselt

Milan einigt sich mit West Ham komplett über Füllkrug-Transfer

22.12.2025 - 15:00
Im Winter?

Lazio träumt von Loftus-Cheek – ein komplizierter Deal

21.12.2025 - 12:08
Grosses Problem bleibt

BVB-Abschied von Niklas Süle – ein Topklub im Gespräch

20.12.2025 - 15:56