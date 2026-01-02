Füllkrug-Transfer zu Milan offiziell – Stürmer sofort einsatzbereit

Niclas Füllkrug gehört ab sofort zum Kader des AC Mailand.

Die Leihe des West Ham-Stürmers ist offiziell, wie dem Transferregister der Serie A am Freitag zu entnehmen ist. Sie läuft vorerst bis Saisonende. Milan sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro. Die Rossoneri zahlen für Füllkrug keine Leihgebühr, übernehmen aber das volle Gehalt.

Sollte der deutsche Angreifer bei Milan bleiben, wird er einen Dreijahresvertrag mit Option erhalten. Er könnte unter Umständen bereits am Freitagabend im Ligaspiel gegen Cagliari erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.