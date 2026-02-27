Antoine Griezmann bittet Atlético um sofortige Freigabe für MLS-Wechsel

Antoine Griezmann sieht seine fussballerische und private Zukunft definitiv in den USA – und zwar mit sofortiger Wirkung.

Der 34-jährige Angreifer möchte Atlético verlassen und nach Nordamerika übersiedeln, wie «L’Équipe» berichtet. Orlando City hat ihm ein auch finanziell lukratives Angebot unterbreitet, das Griezmann annehmen will.

Atlético muss dafür zunächst die Zustimmung geben. Eigentlich sollte dies Formsache sein: Zwischen den Rojiblancos und dem Ex-Nationalspieler besteht nämlich ein Gentlemen’s Agreement, wonach Griezmann trotz Vertrag bis 2027 selbst bestimmen kann, wann er den Verein verlässt. Allerdings ging der La Liga-Klub natürlich davon aus, dass in diesem Fall ein Ersatz verpflichtet werden kann. Dies ist nun nicht möglich: In Spanien ist das Transferfenster im Gegensatz zu den USA geschlossen.

Es sind deshalb noch Gespräche notwendig, ehe der Wechsel definitiv über die Bühne gehen kann.