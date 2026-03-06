Antoine Griezmann vollzieht bei MLS-Plan eine Rolle Rückwärts

Eigentlich schien es, dass der französische Stürmer Antoine Griezmann so rasch wie möglich zu MLS-Klub Orlando City wechseln möchte. Mit dem Verein aus Florida erzielte der 34-Jährige sogar schon eine Einigung. Nun scheint es aber zum Rückzieher zu kommen.

Griezmann wird die aktuelle Saison wohl doch bei Atlético beenden. Von seinem ursprünglichen Plan, die Rojiblancos nach dem Rückspiel im Copa del Rey-Halbfinale gegen Barça zu verlassen, ist Griezmann laut «ESPN» abgekommen.

Der Franzose wittert mit Atlético nach dem Triumph gegen Barça im Copa del Rey-Halbfinale stattdessen eine grosse Titelchance und verschiebt seinen geplanten MLS-Wechsel wohl. Dies könnte auch riskant sein: Das Angebot von Orlando City gilt nur für die aktuelle Transferperiode in der MLS, die am 28. März endet. Das Copa del Rey-Final zwischen Atlético und Real Sociedad steigt erst am 18. April.

Griezmann wird die Ausgangslage im Sommer wohl neu bewerten. Sein Vertrag bei den Colchoneros läuft noch bis 2027, weshalb er entspannt sein kann.

Atlético-Coach Diego Simeone soll sich über die Entscheidung seines Schützlings sehr freuen. Er setzt Griezmann weiterhin regelmässig ein und pflegt ein enges Verhältnis zu diesem.