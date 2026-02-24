Griezmann-Überraschung: Steht vor Wechsel in die MLS

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Publiziert: 24 Februar, 2026 09:18
Der französische Stürmer Antoine Griezmann wird sich wohl von seinem Verein Atlético Madrid und auch gleich Europa verabschieden und nach Nordamerika wechseln.

Laut «The Athletic» befindet sich der 34-jährige Ex-Nationalspieler in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Orlando City. Griezmann hat schon lange eine Affinität zu den USA, macht dort regelmässig Ferien und könnte nun also auch beruflich im Land tätig werden.

Sein Vertrag bei Atlético läuft eigentlich noch bis 2027. Ein Wechsel nach Orlando wäre nun aber sogar schon vor Saisonende möglich. Zuletzt wurde er von Trainer Diego Simeone häufiger nur noch als Joker eingesetzt.

Orlandos Sportdirektor Ricardo Moreira weilte bereits mehrfach in Spanien, um den Griezmann-Deal voranzutreiben.

