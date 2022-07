Der Atlético-Boss reagiert auf die Ronaldo-Gerüchte

Cristiano Ronaldo wurde zuletzt ausgerechnet mit Atlético in Verbindung gebracht, dem Stadtrivalen seines einstigen Klubs Real Madrid. Nun reagierte der Klubboss der Rojiblancos.

Atlético-Präsident Enrique Cerezo sagte am Mittwoch gegenüber Reportern: “Diese Frage ist sehr einfach.” Weiter ausführen wollte er diese Aussage aber nicht, was weiterhin Raum für Spekulationen lässt. Cerezo betonte aber, dass man mit dem bestehenden Kader ein hervorragendes Team habe – also auch ohne Ronaldo.

Dass CR7 ausgerechnet zu jenem Verein wechselt, wo er bei vielen Fans äusserst unbeliebt ist und war, scheint weiterhin eher unwahrscheinlich. Noch hat er bei ManUtd das Training weiterhin nicht aufgenommen. Von offizieller Seite her heisst es, dass dies aus privaten Gründen noch nicht geschehen sei. ManUtd-Coach Erik ten Hag betont weiterhin, dass er in der neuen Saison mit dem 37-jährigen Superstar rechnet und dieser ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein wird. Ronaldos Vertrag bei den Red Devils läuft noch über ein Jahr.

psc 21 Juli, 2022 11:55