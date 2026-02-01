Atlético Madrid auch bei Gabri Veiga abgeblitzt

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 14:41
Atlético Madrid hat sich im Rahmen der Suche nach Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld intensiv mit Gabri Veiga beschäftigt. Nach Informationen von Fabrizio Romano prüften die Verantwortlichen der „Rojiblancos“ eine Verpflichtung des 23-jährigen Spaniers, der aktuell beim FC Porto unter Vertrag steht.

Die Spur nach Portugal verlief jedoch schnell im Sand. Porto machte deutlich, dass ein Wechsel in dieser Phase der Saison nicht zur Debatte steht. Der portugiesische Topklub betrachtet Veiga als festen Bestandteil der Mannschaft für die entscheidenden Monate und blockierte einen Abgang konsequent.

Veiga war erst im Sommer 2025 nach Portugal gewechselt und besitzt bei Porto einen langfristigen Vertrag bis 2030. In der laufenden Liga-Portugal-Saison steuerte der frühere spanische U21-Nationalspieler bislang ein Tor und fünf Vorlagen in 17 Einsätzen bei. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 23 Millionen Euro taxiert. Atlético muss sich für die Mittelfeldverstärkung nun nach Alternativen umsehen.

