Bis 2030

FC Lausanne-Sport verpflichtet spanisches Offensivtalent Omar Janneh Susso

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 13:07
FC Lausanne-Sport verpflichtet spanisches Offensivtalent Omar Janneh Susso

Der FC Lausanne-Sport hat die Verpflichtung von Omar Janneh Susso bekannt gegeben. Der 19-jährige Angreifer wechselt von Atlético Madrid nach Lausanne und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Janneh gilt als eines der vielversprechendsten Talente der jüngeren Vereinsgeschichte.

Der in Lleida geborene Spanier durchlief die Nachwuchsakademien von Espanyol Barcelona und Granada CF, bevor er 2022 zu Atlético Madrid wechselte. Schnell machte er auf sich aufmerksam, spielte 2023 in der UEFA Youth League und etablierte sich als eines der großen Offensivtalente seiner Generation.

International erzielte Janneh zwei Tore in zwei Einsätzen für Spaniens U18 und spielte 2024 eine tragende Rolle in der U19-Auswahl, mit der er das EM-Finale gegen die Niederlande erreichte. Auf Vereinsebene überzeugte er in der Atlético-Reserve in der Primera Federación sowie erneut in der Youth League, wo er in acht Spielen sechs Treffer erzielte. Außerdem stand er einmal im Kader der Profimannschaft in LaLiga und verwandelte in einem Testspiel gegen Inter Mailand den entscheidenden Elfmeter zum 4:2-Sieg.

In der laufenden Saison traf er in der dritthöchsten spanischen Liga bislang dreimal und bereitete zwei weitere Tore vor. Mit Janneh verpflichtet Lausanne-Sport ein hochtalentiertes Offensivjuwel, das zunächst an die Schweizer Super League herangeführt werden soll, bevor er langfristig eine Schlüsselrolle im sportlichen Projekt des Klubs übernimmt.

