Mehrere Klubs wollen Lookman – Einigung offenbar kurz bevor

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 15:49
Atlético Madrid steht offenbar kurz vor einem Transfer von Ademola Lookman. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben die Verantwortlichen der Madrilenen in den vergangenen Tagen intensiv um den nigerianischen Offensivspieler geworben – mit Erfolg.

Nach Angaben aus Italien legte Atlético dem 26-Jährigen ein deutlich verbessertes Vertragsangebot vor. Demnach soll Lookman ein Grundgehalt von rund 6,5 Millionen Euro erhalten, das durch Bonuszahlungen auf bis zu 8,5 Millionen Euro pro Jahr anwachsen kann. Zuvor hatte der Klub lediglich ein deutlich niedrigeres Angebot unterbreitet. Parallel dazu lockte Fenerbahçe den Angreifer mit einem Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro.

Den Ausschlag für Atlético soll letztlich ein persönliches Gespräch gegeben haben. Trainer Diego Simeone traf Lookman zuletzt zu einem direkten Austausch, der beim Spieler großen Eindruck hinterlassen haben soll. Während Lookman der spanischen Option zunächst skeptisch gegenüberstand, gilt er nach diesem Treffen als überzeugt.

Auch auf Vereinsebene scheint Bewegung in den Poker gekommen zu sein. Atalanta Bergamo soll einem Gesamtpaket von über 40 Millionen Euro offen gegenüberstehen, wobei ein Teil der Bonuszahlungen an sportliche Bedingungen geknüpft ist. Fenerbahçe hatte zwar eine ähnliche Summe in Aussicht gestellt, scheiterte laut türkischen Berichten jedoch an den Zahlungsmodalitäten, insbesondere an der geforderten hohen Sofortzahlung.

Ein weiteres Indiz für den bevorstehenden Wechsel: Lookman stand zuletzt nicht im Kader von Atalanta. In der Türkei heisst es zudem, dass sich der Spieler bereits mit Atlético Madrid geeinigt habe und der Vertragsabschluss zeitnah erfolgen soll

