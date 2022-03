Paulo Dybala ist sich bereits mit einem neuen Klub einig

Paulo Dybala verlässt Juventus im Sommer. Offenbar hat der 28-jährige Argentinier seinen neuen Klub bereits gefunden.

Nach Angaben der “Mundo Deportivo” soll sich Dybala mit Atlético einig sein. Der La Liga-Klub ist auf der Suche nach einem neuen Topstürmer, da der Vertrag mit Luis Suarez nicht verlängert wird. Der Noch-Juve-Stürmer soll auch ein ausgesprochener Wunschspieler von Trainer und Landsmann Diego Simeone sein.

In der Vergangenheit wurde der Torjäger auch schon mehrfach mit Atléticos Ligakonkurrent FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der dortige Trainer Xavi soll aber kein grosser Fan des Angreifers sein. Die Weichen könnten also tatsächlich gestellt sein.

psc 30 März, 2022 14:33