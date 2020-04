PSG mischt bei Thomas Partey ebenfalls mit

Mittelfeldspieler Thomas Partey hat auch das Interesse des französischen Topklubs Paris St. Germain geweckt.

Der 26-jährige Senegalese wurde bereits mit Arsenal, Juventus und weiteren Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. Gemäss “RCM Sport” möchte sich auch PSG die Dienste am Allrounder sichern. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro wäre dies theoretisch möglich. Die Franzosen sollen Thomas Partey mit einer Verdopplung seiner bisherigen Bezüge bei Atlético locken.

Ob der Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft, der seit Jugendjahren für Atlético aufläuft, den Lockrufen folgt, muss sich weisen.

psc 28 April, 2020 16:50