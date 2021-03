Rückkehr zu Atlético? Juve zweifelt an Morata-Festverpflichtung

Alvaro Morata ist noch bis Saisonende von Atlético Madrid an Juventus Turin verliehen. Zwar besitzen die Italiener eine Kaufoption, ob diese aktiviert wird, ist jedoch fraglich.

16 Tore in bislang 34 Saisonspielen erzielte Alvaro Morata nach seiner Rückkehr zu Juventus Turin. Beim italienischen Rekordmeister scheint man mit der Ausbeute des Spaniers zufrieden zu sein. Zehn Millionen Euro an Leihgebühren zahlten die Turiner an Atlético Madrid im Vorsommer. Für den Fall, dass der Angreifer nach der laufenden Saison fest übernehmen werden soll, würden weitere 45 Millionen Euro anfallen.

Laut der “Gazzetta dello Sport” sei man sich bei Juve aber nicht sicher, ob man dies manchen wird. Zwar hätten die Bianconeri immer noch die Möglichkeit die Leihe um ein weiteres Jahr für zehn Millionen Euro zu verlängern, aber selbst daran sollen die Italiener derzeit zweifeln. Moratas Zukunfts scheint damit weiterhin offen zu sein, eine Rückkehr zu Atlético Madrid aber möglich.

adk 28 März, 2021 18:02