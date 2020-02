Barça hat den Dembélé-Ersatz gefunden

Der FC Barcelona will von einer Sonderregelung profitieren und für den langzeitverletzten Ousmane Dembélé einen Ersatzstürmer verpflichten. Jetzt gibt es mit Angel Rodriguez von Ligakonkurrenten Getafe einen Favoriten.

Der 32-jährige Angreifer soll den Weg zu den Katalanen finden und helfen den erhofften Meistertitel in La Liga einzufahren. In dieser Saison gelangen Angel Rodriguez für Getafe in 27 Pflichtspielen bereits 13 Tore. Laut “Sport” ist man im Lager der Barça-Verantwortlichen überzeugt davon, dass der Routinier bei den Blaugrana sofort “funktioniert” und keine grosse Zeit der Anpassung benötigt.

Barcelona darf dank einer Sonderregelung einen Spieler verpflichten, falls Ousmane Dembélé wie befürchtet langfristig (mehr als 5 Monate) ausfällt. Von diesem Recht will der amtierende La Liga-Champion Gebrauch machen.

Getafes Klubboss Angel Torres betont gegenüber “Mundo Deportivo”, dass man aus Barcelona noch nichts gehört habe, aber die Situation analysieren würde, falls dieser der Fall sein sollte.

psc 5 Februar, 2020 15:33