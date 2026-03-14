Barça-Star Robert Lewandowski über jüngste Wechselgerüchte

Robert Lewandowski wird immer mal wieder mit anderen Vereinen verbunden, zuletzt war es Juventus Turin. Zu den Gerüchten äussert sich der Barça-Star nun.

Juventus Turin wurde in dieser Woche Interesse an Robert Lewandowski nachgesagt, der sich nun in einem Interview mit «SportWeek» zu den laufenden Spekulationen um seine Person geäussert hat.

«Ehrlich gesagt gibt es heute nichts über meine Zukunft zu sagen, das meine ich ernst. Das Ziel ist es, die Saison mit so vielen Siegen, Toren und Titeln wie möglich zu beenden», macht Lewandowski deutlich, dass noch immer keine Entscheidung getroffen wurde. «Dann sehen wir weiter. Ich denke nicht darüber nach und habe mich noch nicht entschieden, es hat momentan keine Priorität.»

Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft in wenigen Wochen aus. Barça soll grundsätzlich bereit sein, die Zusammenarbeit zu verlängern. Lewandowski müsste hierfür allerdings auf den Grossteil seines Gehalts verzichten. Ob der Superstar damit einverstanden ist, bleibt weiterhin offen.

Die italienische Serie A, in der Juve an den Start geht, scheint Lewandowski durchaus zu interessieren: «Ich empfinde die italienische Liga als sehr wettbewerbsintensiv, sie ist in der Regel hart umkämpft, und nicht immer gewinnt dieselbe Mannschaft. In der Champions League standen Juventus und Inter im Finale, für mich scheint die Liga nicht in einer Krise zu stecken.»