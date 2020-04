Barça-Verantwortlicher äussert sich zum Neymar-Transfer

Der FC Barcelona hat eine Rückkehr von Neymar für diesen Sommer abgeschrieben. Anders sind die Aussagen eines Klubverantwortlichen nicht zu deuten.

Ein solcher – allerdings anonymer – hat sich in der katalanischen Tageszeitung “L’Esportiu” geäussert und Klartext gesprochen: “Es ist klar, dass wir Neymar gerne verpflichten würden. Aber wir müssen realistisch sein. Es ist praktisch unmöglich, dass er in diesem Sommer zurückkommt.” Ein Neymar-Transfer würde insgesamt wohl 500 Mio. Euro (inklusive Salär) kosten. Diese Summe kann Barça in der Coronakrise für den 28-jährigen Superstar von PSG nicht aufbringen.

Der Klub soll sich stattdessen voll auf Lautaro Martinez von Inter Mailand fokussieren. Dieser verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Auch für diesen Transfer muss Barça zunächst in Form von Spielerverkäufen Geld einnehmen.

psc 28 April, 2020 14:21