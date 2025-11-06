Hansi Flick reagiert auf Gerüchte um vorzeitigen Barça-Abgang

Hansi Flick findet sehr deutliche Worte hinsichtlich der Gerüchte, wonach er den FC Barcelona im kommenden Sommer vorzeitig verlassen wolle.

Dies berichtete in dieser Woche der spanische Journalist und Barça-Anhänger Salvador Sostres bei "ABC". Dieser behauptete, dass Flick mit der Einstellung und Haltung einige seiner Spieler Probleme habe und ihm ausserdem der Umgang und die Extrabehandlung des Vereins mit Superstar Lamine Yamal sauer aufstosse. Aus diesen Gründen, und auch weil er nach etwas mehr als einem Jahr bereits ausgelaugt sei, habe Flick entschieden, den bis 2027 gültigen Kontrakt nicht zu erfüllen und den Verein bereits im kommenden Sommer zu verlassen (4-4-2.ch berichtete).

Flick adressiert diese Gerüchte nun höchstpersönlich und dementiert sie vehement. "Das ist einfach nur Bullshit. Ich liebe diesen Klub wirklich, ich liebe die Spieler, ich liebe das Drumherum", sagt der 60-Jährige noch vor dem Champions League-Spiel beim FC Brügge (3:3). Er fasst zusammen: "Ich bin sehr glücklich in Barcelona." Von einem vorzeitigen Abgang scheint er überhaupt nichts wissen zu wollen.

In seiner ersten Saison holte Flick mit Barça auf Anhieb das Double. Gegenwärtig befindet sich die Mannschaft aber in einer etwas schwierigen Situation. Insbesondere die vielen Gegentreffer, die die Katalanen kassieren, sind ein Problem.

Peter Schneiter 6 November, 2025 10:15