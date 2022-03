In Paris unglücklich: Messi prüft offenbar Rückkehr zu Barça

Beim FC Barcelona war Lionel Messi stets der gefeierte Held, bei Paris Saint-Germain ist der Argentinier nun Buhmann. Will der 34-Jährige deshalb am liebsten zu Barça zurück?

Mit Paris Saint-Germain scheiterte Lionel Messi im Achtelfinale der Champions League an Real Madrid – ohne gegen die Königlichen ein Tor erzielt zu haben. Als Folge wurde der siebenfache Ballon-d’Or-Sieger am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Bordeaux von den PSG-Anhängern im Parc des Princes ausgebuht (4-4-2.ch berichtete).

Messi soll unglücklich in Paris sein, “Sky”-Reporter Matteo Moretto meint dazu: “Leo fühlt sich in Paris nicht allzu wohl, man kann es auch auf dem Platz sehen, aber es scheint sehr schwierig für ihn zu sein, diesen Sommer zu gehen. MLS könnte Leos Zukunft sein, mal sehen. Eine Rückkehr nach Barça wäre sein Traum, aber es gibt noch keine Anzeichen für eine Rückkehr.”

Zumindest wohl keine konkreten Anzeichen. Hinter den Kulissen prüft Messi angeblich aber die Option einer Rückkehr ins Camp Nou. So berichtet der in der Regel gut informierte Reporter Gerard Romero, dass sich mit Jorge Messi der Vater des PSG-Stars in den vergangenen Tagen mit der Barça-Führung in Verbindung gesetzt hat, um über ein mögliches Comeback bei den Katalanen zu sprechen. Der Kontrakt des langjährigen Barcelona-Kapitäns ist in Paris derweil noch bis 2023 datiert.

adk 14 März, 2022 09:42