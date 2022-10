Neymar macht Aussage vor Gericht und schiebt Verantwortung auf Vater

Neymar erschien in dieser Woche wegen des Prozesses gegen ihn, seine Eltern und frühere Barça-Verantwortliche persönlich vor Gericht in Barcelona. Schuld wies der 30-Jährige von sich.

Bei seinem Wechsel vom FC Santos zu Barcelona im Jahr 2013 habe er lediglich «die Unterlagen unterschrieben», die er von seinem Vater erhalten habe. Dieser habe «immer die Vertragsverhandlungen geleitet» und sei «immer dafür verantwortlich» gewesen. «Ich unterschreibe, was er mir sagt», so der heutige PSG-Stürmer vor Gericht. Neymar war laut der Nachrichtenagentur «AFP» nach einem Offiziellen des FC Barcelona und Real Madrids Präsidenten Florentino Perez der dritte Zeuge, der am Dienstag eine Aussage machte. Diese wurde wegen Terminkonflikten aufgrund von Spielen bei PSG vorgezogen.

Die Staatsanwaltschaft fordert für Neymar eine zweijährige Haftstrafe und eine Geldbusse von 10 Mio. Euro. Der Prozess soll bis zum 31. Oktober andauern. Auch die Eltern des Brasilianers, die früheren Barca-Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu sowie sechs weitere Personen sind angeklagt. Barça soll 2013 eine zu tiefe Ablösesumme für den Transfer des damaligen Santos-Youngsters angegeben haben.

psc 18 Oktober, 2022 15:46