Neymar lockt Messi mit besonderem Angebot zu PSG

Neymar möchte in der kommenden Saison unbedingt gemeinsam mit Lionel Messi stürmen – bei PSG. Dazu macht er seinem Kumpel ein besonderes Angebot.

Wie der brasilianische Journalist Marcelo Bechler berichtet, ist der PSG-Stürmer bereit dem Zauberfloh bei einer allfälligen Ankunft in Paris seine Rückennummer 10 zu überlassen. Messi soll vom Ligue 1-Verein ein Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr angeboten werden.

Die Katalanen hoffen derweil auf einen Verbleib des Superstars. Der neue Präsident Joan Laporta will ihn ebenfalls für mindestens zwei weitere Jahre binden und soll sich bereits mit Vater und Berater Jorge ausgetauscht haben. Barça möchte dem 33-Jährigen auch schon eine Rolle im Klub für die Zeit nach der Karriere anbieten. Messi hat bereits betont, dass er nach Beendigung der Aktivkarriere in jedem Fall in Barcelona sesshaft wird.

psc 29 April, 2021 11:51