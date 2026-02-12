Robert Lewandowski hat Angebote von 5 Klubs vorliegen

Robert Lewandowski steht im Sommer angesichts seines auslaufenden Vertrags vor der Qual der Wahl. Der polnische Torjäger hat bereits jetzt fünf Angebote vorliegen.

Die Zeit beim FC Barcelona scheint für den inzwischen 37-jährigen Routinier im Sommer abzulaufen. Die Katalanen werden wohl mit jüngeren Kräften in die kommende Saison gehen. Lewandowski muss sich trotzdem keine Sorgen machen. Laut «Mundo Deportivo» liegen bei ihm bereits fünf Angebote auf dem Tisch. Insbesondere MLS-Klub Chicago Fire bemüht sich sehr aktiv um ihn (4-4-2.ch berichtete). Auch ein Verbleib in Europa wäre aber möglich. Milan, Fenerbahçe und Atlético plus ein namentlich nicht genannter Klub haben demnach ebenfalls Offerten abgegeben.

Für welche sich Lewandowski entscheidet, ist noch völlig offen. In der Vergangenheit hat er sogar betont, dass die Entscheidung erst im Sommer fallen könnte. Der Fokus liegt auf den Aufgaben in Barcelona und auch bei der polnischen Nationalmannschaft, wo im März zunächst ein WM-Playoff-Spiel gegen den Kosovo ansteht.

Lewandowski läuft seit 2022 für Barcelona auf und zeigt sich auch in dieser Saison weiterhin treffsicher, auch wenn er teilweise nur noch als Joker und nicht mehr in jedem Spiel zum Zug kommt.