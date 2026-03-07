Massimiliano Allegri beendet Real-Spekulationen mit klarer Aussage

Massimiliano Allegri wurde unlängst als möglicher neuer Trainer bei Real Madrid gehandelt. Mit den Gerüchten um seine Person räumt der Milan-Coach nun ein für allemal auf.

Massimiliano Allegri steht Real Madrid nicht für ein Traineramt zur Verfügung. «Ich habe einen Vertrag mit Milan bis 2027, ich bin hier in diesem Verein glücklich und sehr zufrieden», sagte Allegri an der Pressekonferenz vor dem Mailänder Derby gegen Inter am Sonntag (20.45 Uhr).

Und weiter: «Wir haben im Juli eine neue Reise begonnen und der Verein arbeitet gut, auch wenn wir noch keine Ziele erreicht haben. Das muss jedem klar sein. Nur die Qualifikation für die Champions League zählt.»

Milan holte Allegri im vergangenen Sommer an Bord und stattete ihn mit einen Zweijahresvertrag aus. In dieser Woche war berichtet worden, dass Real-Boss Florentino Pérez einen erneuten Anlauf bei Allegri wagen werde.

Nach 27 absolvierten Spielen belegt Milan in der Serie A mit 57 Punkten den 2. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den führenden Stadtrivalen Inter liegt bereits bei zehn Punkten. Für einen internationalen Wettbewerb hatte sich Milan in der vergangenen Saison nicht qualifiziert.