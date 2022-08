Rekordtransfer fix: Fabian Schär erhält einen neuen Teamkollegen

Nicht weniger als 70 Mio. Euro zahlen die Magpies für den 22-jährigen Angreifer, der bei Borussia Dortmund einst nicht mehr genügte und für “nur” 15 Mio. Euro nach Spanien wechselte. Nun wird Isak erstmals in der Premier League auflaufen – an der Seite des Schweizer Nati-Verteidigers Fabian Schär.

Der Stürmer unterzeichnet in Newcastle einen langfristigen Vertrag bis 2028. “Ich freue mich, es geschafft zu haben. Es war eine große, große Entscheidung für mich, aber es ist eine Entscheidung, mit der ich wirklich glücklich bin. Es ist ein grossartiger, historischer Klub, für den ich denke, dass jeder gerne spielen würde, mit grossartigen Fans. Sie waren ein großer Teil dessen, warum ich hierher gekommen bin – und auch das Projekt des Klubs, an das ich wirklich glaube”, sagt er zu seinem Wechsel.

Isak avanciert zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte. Real Sociedad sichert sich angeblich eine Weiterveraufsbeteiligung von zehn Prozent.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.

Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022