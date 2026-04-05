Newcastle United sucht Trippier-Nachfolger

Newcastle United arbeitet bereits an der Planung für die Zeit nach Kieran Trippier und hat dabei Kyriani Sabbe ins Visier genommen. Der belgische Rechtsverteidiger gilt als einer der Kandidaten, die den erfahrenen Engländer künftig ersetzen könnten, nachdem dessen Abschied offiziell feststeht.

Die Magpies richten ihren Blick dabei gezielt auf den belgischen Markt, wo Spieler mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden sind. Sabbe passt laut Berichten genau in dieses Profil. Der 21-Jährige steht noch bis 2028 unter Vertrag und hat in der laufenden Saison mit zwei Toren und drei Vorlagen in 24 Ligaspielen auf sich aufmerksam gemacht.

Allerdings dürfte ein Transfer nicht günstig werden. Sein geschätzter Marktwert liegt bei rund acht Millionen Euro, doch eine Verpflichtung könnte deutlich teurer ausfallen. Zudem gibt es Konkurrenz: Auch Real Madrid und Brentford sollen Interesse zeigen. Neben Sabbe wird bei Newcastle mit Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) ein weiterer möglicher Neuzugang für die rechte Abwehrseite geprüft.