Mario Mandzukic steht vor der Rückkehr zu Dinamo Zagreb

Mario Mandzukic verlässt Milan nach einem halben Jahr wieder und sucht einen neuen Verein. Für den Kroaten geht es wohl zurück in die Heimat.

Der 35-Jährige wird Medienberichten zufolge wohl bei Dinamo Zagreb unterschreiben. Dort stand Mandzukic bereits zwischen 2007 und 2010 unter Vertrag, ehe er in Richtung Wolfsburg in die Bundesliga wechselte. Es folgten die Stationen Bayern München, Atlético, Juventus und auch Al-Duhail in Katar.

Nun steht für den Routinier offenbar die Rückkehr in die Heimat an.

psc 8 Juni, 2021 15:27