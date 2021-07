Milan: Platzt der Wechsel von Ballo-Toure?

Der AC Mailand hat die geplanten medizinischen Untersuchungen von Fode Ballo-Toure abgesagt. Die Rossoneri sehen angeblich noch Gesprächsbedarf mit dem AS Monaco.

Der Wechsel von Fode Ballo-Toure (24) zum AC Mailand wird noch etwas auf sich warten lassen. Ursprünglich war geplant, dass der Linksverteidiger am Samstagmorgen den obligatorischen Medizincheck bei den Rossoneri absolviert. Daraus wird allerdings nichts.

“Calciomercato.com” zufolge hat der italienische Vizemeister die Untersuchungen gecancelt. Grund hierfür sind nochmals anberaumte Verhandlungen mit Ballo-Toures Stammklub AS Monaco. Es seien noch Details zwischen den verhandelnden Teams zu klären. Der Deal sollte eigentlich für 4,5 Millionen Euro Ablöse über die Bühne gehen.

Ballo-Toure soll in Mailand zukünftig Theo Hernandez entlasten, der weiterhin Stammkraft auf der linken Defensivaussenbahn bleibt. In Monaco befand sich Ballo-Toure ebenfalls in der Vertreterrolle und kam in der letzten Saison auf 29 Pflichtspiele.

aoe 17 Juli, 2021 11:04