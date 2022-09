Noah Okafor traf gegen Milan – jetzt wollen ihn die Italiener

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor setzte in dieser Woche in der Champions League einen weiteren Glanzpunkt. Der 22-Jährige traf gegen Milan und hat die Verantwortlichen der Rossoneri derart überzeugt, dass sie ihn gleich als Transferkandidaten deklarieren.

Laut dem Transferexperten Ekrem Konur prüfen die Mailänder eine Verpflichtung von Okafor und fühlen bei dessen Klub Red Bull Salzburg und wohl auch beim Berater schon einmal vor, ob ein baldiger Transfer möglich ist.

Zumindest die Vorrunde bis zur WM, die für den Angreifer ein grosses Ziel ist, wird der Youngster in Österreich verbringen. Dort sind ihm in der noch jungen Spielzeit in zehn Partien bereits fünf Treffer und zwei Assists geglückt. Geht seine Entwicklung so weiter, werden sich im Winter oder spätestens im kommenden Sommer neben Milan ganz sicher noch weitere Klubs nach ihm erkundigen. Zumal auch in der abgelaufenen Transferperiode zwischenzeitlich schon einige Wechselgerüchte aufgetaucht sind.

psc 8 September, 2022 14:46