Offiziell: Ardon Jashari ist ein Milan-Profi

Nun ist es amtlich: Ardon Jashari ist ab sofort ein Spieler des AC Mailand.

Die Rossoneri machen die Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers am frühen Mittwochabend offiziell. Bis zu 39 Mio. Euro fliessen von den Mailändern in Richtung des FC Brügge. Der FC Luzern darf sich dank einer Weiterverkaufsbeteiligung und der Tatsache, dass Jashari in der Innerschweiz ausgebildet wurde, über schätzungsweise 1,5 Mio. Euro freuen.

Der 23-Jährige unterzeichnet bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2030 und wird die Rückennummer 30 tragen. Jashari hat sich seit Wochen für den Wechsel nach Mailand ausgesprochen, der nun realisiert wurde.

psc 6 August, 2025 17:25