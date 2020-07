Zlatan Ibrahimovic deutet sein Karriereende an

Zlatan Ibrahimovic deutet nach dem 4:2-Sieg gegen Juventus am Dienstagabend sein baldiges Karriereende an.

Im Gespräch mit “DAZN” sagt der 38-Jährige, dass es ihn für die Tiffosi leid täte, “sie könnten mich bald nicht mehr live sehen”. Gegen Juve war der schwedische Torjäger einmal mehr erfolgreich und erzielte mittels Penalty seinen fünften Saisontreffer in der Serie A, wo er seit Anfang des Jahres wieder stürmt. Noch will Zlatan Ibrahimovic mit seinen Plänen für die Zukunft nicht ganz herausrücken. “Ob ich in Mailand bleibe? Ich habe noch einen Monat, um Spass zu haben, danach geschehen Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ich bin alt, das ist kein Geheimnis, doch das Alter ist nur eine Zahl”, führt er aus. Zuletzt gab es Spekulationen um eine mögliche Rückkehr nach Schweden zu Hammarby, wo er bereits Mitbesitzer ist.

Natürlich darf bei einem Ibrahimovic-Interview nicht eine Aussage fehlen, die ihm manche als Arroganzanfall auslegen: “Unsere Rivalen haben Glück. Wenn ich vom ersten Tag an gespielt hätte, hätte Milan den Scudetto gewonnen. Ich trainiere gut und ich kann die Mannschaft auf verschiedene Weise unterstützen. Ich bin Klubpräsident, Trainer und Spieler, alles zusammen. Doch man bezahlt mich nur als Spieler, das ist der negative Aspekt”, meint er.

Als potentieller Ibrahimovic-Nachfolger wird inzwischen Patrik Schick gehandelt, der in dieser Saison von der AS Roma an RB Leipzig ausgeliehen war und dort ganz starke Leistungen zeigte.

psc 8 Juli, 2020 13:32