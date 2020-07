Serie A-Star rutscht an Pool aus und verletzt sich am Kopf

Atalanta-Stürmer Luis Muriel wurde Opfer eines Unfalls.

Wie italienische Medien berichten, rutschte der kolumbianische Angreifer an einem Swimming Pool aus und erlitt bei einem Sturz Kopfverletzungen. Er musste hospitalisiert und genäht werden. Gravierend verletzt hat sich Luis Muriel glücklicherweise nicht. Der Verdacht auf ein Schädelhirntrauma hat sich nicht erhärtet, bleibende Schäden werden ausgeschlossen und am Wochenende soll er für Atalanta wieder einsatzbereit sein.

Gegen Brescia wird er am Dienstagabend hingegen fehlen. Atalanta liegt in der Serie A-Tabelle auf dem vierten Platz – nur einen Zähler hinter Inter und Lazio. Am vergangenen Samstag spielte die Mannschaft, wo auch Remo Freuler unter Vertrag steht, bei Juventus 2:2.

psc 14 Juli, 2020 14:38