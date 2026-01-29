SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkaufoption

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic könnte im Sommer zu Inter zurückkehren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 15:03
Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic könnte im Sommer zu Inter zurückkehren

Der serbische Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic wecheselte nach einem sehr erfolgreichen Jahr beim FC Luzern direkt weiter nach Belgien. Im Sommer könnte ihn sein ursprünglicher Verein Inter Mailand definitiv zurückholen.

Die Nerazzurri verfügen beim Sohn von Klubikone Dejan Stankovic gleich über eine Rückkaufoptionen, die zu zwei Zeitpunkten aktiviert werden kann, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Die erste Möglichkeit ergibt sich im kommenden Sommer. Aus Inter-Sicht würden für die Stankovic-Rückkehr dann 23 Mio. Euro fällig. Im Sommer 2027 wären es 25 Mio. Euro.

Beide Optionen werden von den Inter-Bossen in Erwägung gezogen. Der 20-jährige Mittelfeldstratege glänzt nämlich auch in Brügge, wo er die Nachfolge von Ardon Jashari angetreten hat. Stankovic steht bei sieben Toren und vier Assists in 35 Pflichtspielen, wobei er meist im defensiven Mittelfeld spielt. Beim 3:0 zum Abschluss der Champions League-Ligaphase glänzte er beim 3:0 gegen Olympique Marseille mit zwei Assists und einem Treffer.

Sein Vertrag in Belgien läuft bis 2029. Für Inter ist die Vertragslänge wegen der Rückkaufklausel allerdings nicht sonderlich relevant.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
Im Sommer?

Sommer-Zukunft offen: Rückkehr nach Basel ein Thema
Mehr entdecken
Grosses Interesse

Ivan Perisic bittet PSV um Freigabe für Inter-Rückkehr

29.01.2026 - 17:15
Rückkaufoption

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic könnte im Sommer zu Inter zurückkehren

29.01.2026 - 15:03
Kann nicht mittun

Inter erleidet vor BVB-Partie einen Barella-Rückschlag

27.01.2026 - 16:49
Semenyo-Ersatz

Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf

25.01.2026 - 15:02
Vertragslos

Stefan De Vrij plant Veränderung nach der Weltmeisterschaft

25.01.2026 - 09:14
Gespräche laufen

Inter findet Sommer-Nachfolger wohl in England

25.01.2026 - 08:52
Leihe plus Kaufoption

Inter Mailand gibt Innenverteidiger nach Argentinien ab

24.01.2026 - 15:59
Interesse vom Verein

Ivan Perisic kämpft für Rückkehr zu Inter Mailand

23.01.2026 - 15:06
Sehr begehrt

Atlético & Inter sind beide heiss auf Nati-Stürmer Dan Ndoye

23.01.2026 - 00:50
Blick nach England

Inter schielt auf Welttorhüter als Ersatz für Yann Sommer

22.01.2026 - 14:24