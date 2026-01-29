Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic könnte im Sommer zu Inter zurückkehren

Der serbische Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic wecheselte nach einem sehr erfolgreichen Jahr beim FC Luzern direkt weiter nach Belgien. Im Sommer könnte ihn sein ursprünglicher Verein Inter Mailand definitiv zurückholen.

Die Nerazzurri verfügen beim Sohn von Klubikone Dejan Stankovic gleich über eine Rückkaufoptionen, die zu zwei Zeitpunkten aktiviert werden kann, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Die erste Möglichkeit ergibt sich im kommenden Sommer. Aus Inter-Sicht würden für die Stankovic-Rückkehr dann 23 Mio. Euro fällig. Im Sommer 2027 wären es 25 Mio. Euro.

Beide Optionen werden von den Inter-Bossen in Erwägung gezogen. Der 20-jährige Mittelfeldstratege glänzt nämlich auch in Brügge, wo er die Nachfolge von Ardon Jashari angetreten hat. Stankovic steht bei sieben Toren und vier Assists in 35 Pflichtspielen, wobei er meist im defensiven Mittelfeld spielt. Beim 3:0 zum Abschluss der Champions League-Ligaphase glänzte er beim 3:0 gegen Olympique Marseille mit zwei Assists und einem Treffer.

Sein Vertrag in Belgien läuft bis 2029. Für Inter ist die Vertragslänge wegen der Rückkaufklausel allerdings nicht sonderlich relevant.