Fix: Alexis & Chris Smalling bis Anfang August in der Serie A

Manchester United bestätigt, dass Alexis Sanchez und Chris Smalling bis Anfang August bei ihren aktuellen Klubs bleiben.

Der chilenische Angreifer Alexis ist an Inter Mailand ausgeliehen, Chris Smalling verteidiger für die AS Roma. Bis zur ersten August-Woche werden sie dies weiterhin tun, danach endet die Leihe vorerst. In den Europa League-Partien der Serie A-Klubs im August können die beiden hingegen nicht mehr zum Einsatz kommen, wenn bis dahin nicht neue Vereinbarungen getroffen werden.

psc 1 Juli, 2020 17:00