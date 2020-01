Newcastle United hat sich den 23-jährigen Nationalspieler auf Leihbasis für 1,5 Mio. Euro bis Saisonende gesichert. Dank einer Kaufoption könnten die Magpies Lazaro anschliessend für 23,5 Mio. Euro fix übernehmen.

Im vergangenen Sommer verliess der Rechtsfuss Hertha BSC Berlin nach zwei Jahren und schloss sich Inter an. Dort konnte er sich allerdings nicht wie gewünscht in Szene setzen. Nun zieht er weiter nach England.

✍️ #NUFC have completed the signing of Valentino Lazaro on loan from @Inter until the end of the season.

Welcome, @valentinolazaro!

