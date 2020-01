Flamengo übernimmt Gabigol definitiv von Inter

Der brasilianische Torjäger Gabigol verlässt Inter Mailand definitiv und unterschreibt bei Flamengo einen Kontrakt bis 2024.

Wie der brasilianische Topklub und letztjährige Klub WM-Finalist mitteilt, wurde der 23-Jährige bis 2024 unter Vertrag genommen. Medienberichten zufolge fliesst für Gabigol eine Ablöse von rund 17 Mio. Euro. Inter wird zudem an einem allfälligen Weiterverkauf beteiligt.

Der Stürmer verliess seine brasilianische Heimat vor dreieinhalb Jahren, konnte sich in Europa aber weder bei Inter noch bei Benfica wie gewünscht in Szene setzen. Seit Anfang 2018 spielt er wieder in seiner Heimat, wo er einer der besten Torschützen der Liga ist.

psc 28 Januar, 2020 14:30