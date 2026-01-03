Galatasaray probiert es wieder bei Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu befindet sich für das Wintertransferfenster einmal mehr im Visier von Galatasaray. Ein Transfer gilt aber als grosse Überraschung.

Hakan Calhanoglu ist für das anstehende Wintertransferfenster offenbar wieder ein Thema bei Galatasaray. Dem «Corriere dello Sport» zufolge bemüht sich der Istanbuler Klub in den nächsten Wochen wieder um einen Transfer des 31-Jährigen.

Inter Mailand wäre wohl bereit dazu gewesen, Calhanoglu im vergangenen Sommer abzugeben. Der Mittelfeldstar hatte den werbenden türkischen Spitzenklubs Galatasaray und Fenerbahçe allerdings eine Absage erteilt.

Bei Inter hat Calhanoglu sein Standing verbessert und gehört mit sieben Toren und drei Vorlagen in 18 Pflichtspielen wieder zu den wichtigen Mailänder Stützen. Deshalb wird ein Calhanoglu-Wechsel im Januar auch als unwahrscheinlich erachtet.

Und nicht nur das: Für die kommenden Wochen sollen sogar erste Verlängerungsgespräche zwischen den Nerazzurri und Calhanoglu angesetzt sein, dessen Vertrag 2027 ausläuft.