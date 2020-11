Inter-Boss Marotta über Eriksen: “Werden Lösung finden”

Christian Eriksen nimmt bei Inter nur eine Reservistenrolle ein und wird daher mit einem Abgang im Winter in Verbindung gebracht. Nun äussert sich Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta zur Personalie.

Unter Trainer Antoine Conte zählt Christian Eriksen seit seiner Ankunft von Tottenham vor knapp einem Jahr nur zum zweiten Glied. Der Däne machte seinen Unmut über seine Situation bei Inter bereits öffentlich deutlich. “Davon habe ich sicherlich nicht geträumt”, so der Mittelfeldspieler kürzlich bei “TV2”. “Alle Spieler wollen so viel wie möglich spielen, aber der Trainer entscheidet, wen er aufstellt. Es ist eine komische Situation, denn die Fans wollen mich öfter spielen sehen.”

Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta öffnete Eriksen nun die Tür für einen etwaigen Abgang im Winter. “Eriksen verhält sich wie ein Profi, er ist ein Spieler, der Conte zur Verfügung steht, und was der Trainer entscheidet, ist zum Wohle des Vereins”, teilte der 63-Jährige im Vorfeld des Ligaspiels gegen den FC Turin (Sonntag, 15 Uhr) mit. “Eriksen hat keine Anfrage (auf einen Abgang; d. Red.) gestellt”, so Marotta, “aber wenn es so weit kommen sollte, werden wir versuchen, eine Lösung zu finden.”

adk 22 November, 2020 15:32