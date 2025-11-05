Inter & Milan haben San Siro gekauft und werden es für Neubau zerstören

Die beiden Mailänder Klubs Inter und Milan haben das San Siro und das Grundstück, auf dem dieses steht, am Mittwoch formell gekauft. Damit ist der Weg für einen Neubau frei.

Wie "Calcio e Finanza" berichtet, zahlten die beiden Klubs insgesamt 197,08 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Die Transaktion war dringend notwendig: Am 10. November hätte der zweite Rang des San Siro nämlich gemäss italienischem Recht Denkmalschutz erlangt, wodurch ein Abriss nicht mehr möglich gewesen wäre. Genau dies soll nun aber zu Gunsten eines Neubaus geschehen: Der Grossteil des altehrwürdigen, aber auch veralteten Stadions wird abgerissen, um Platz für eine neue und moderne Arena zu machen.

"Der Bau des neuen Stadions und das Stadterneuerungsprojekt für den Stadtteil San Siro stellen ein neues Kapitel für die Stadt Mailand und beide Vereine dar", schreiben die Vereine in einem gemeinsamen Statement. Dieser strategisch Meilenstein spiegele das gemeinsame Bestreben von Inter und AC Mailand "nach langfristigem sportlichem Erfolg und wertsteigernden Investitionen zur Unterstützung des nachhaltigen Wachstums der Vereine wider."

Die Pläne für das neue Stadion stehen. Es soll 71'500 Fans Platz bieten und wird voraussichtlich rund 1,2 Milliarden Euro kosten. Die neue Arena, die sich die beiden Klubs erneut teilen wollen, soll 2031 fertiggestellt werden.

Peter Schneiter 5 November, 2025 17:41