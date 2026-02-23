SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Von Juventus

Inter erhält beim potentiellen Yann Sommer-Nachfolger Vicario Konkurrenz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 17:13
Der italienische Torhüter Guglielmo Vicario von Tottenham gilt bei Inter Mailand als möglicher Nachfolger von Yann Sommer. Der Spurs-Profi wird nun aber auch von Juventus umgarnt.

Nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» buhlen die Turiner ebenfalls um den italienischen Nationalspieler. Juve ist mit dem aktuellen Keeper Michele Di Gregorio (28) nicht restlos zufrieden und könnte diesen als Nummer 1 ablösen. Vicario spielt seit Sommer 2023 für Tottenham. Davor war er in seiner Heimat unter anderem für Empoli und Cagliari tätig. Ausgebildet wurde er einst bei Udinese.

Dem Vernehmen nach zieht es Vicario zurück in die Heimat. Sowohl Juve wie auch Inter haben deshalb Chancen auf eine Verpflichtung. Für die Turiner ist für einen Transfer des Schlussmanns die Champions League-Qualifikation zwingend. Diese ist zurzeit nicht sichergestellt. Als mögliche Alternative gilt Atalantas Marco Carnesecchi (25).

Bei Inter wiederum ist die Goaliesituation im Hinblick auf die kommende Saison noch ungeklärt. Yann Sommer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, hat zuletzt angekündigt, in den kommenden Wochen Gespräche mit den Klubverantwortlichen zu führen. Ob er noch eine Vertragsverlängerung angeboten bekommt, ist noch ungewiss.

