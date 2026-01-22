SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Blick nach England

Inter schielt auf Welttorhüter als Ersatz für Yann Sommer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 14:24
Inter Mailand bereitet sich auf die Zeit nach Yann Sommer vor. Diese könnte bereits in der kommenden Saison beginnen. Als Nachfolger wird nun ein ganz grosser Name gehandelt.

Demnach steht der argentinische Nationalkeeper Emiliano Martinez im Fokus der Nerazzurri. Inter hat mit dem Umfeld des 33-Jährigen bereits Kontakt geknüpft, wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet. Martinez stand bereits im Hinblick auf diese Saison vor dem Absprung bei Aston Villa. Manchester United und saudische Vereine waren im Gespräch, letztlich blieb der Keeper aber in Birmingham, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht. Möglicherweise tritt er nach dieser Saison die Nachfolge des vier Jahre älteren Yann Sommers bei Inter an.

Der Schweizer sagte in dieser Woche, dass seine Zukunft angesichts des auslaufenden Vertrags bei Inter noch nicht geklärt ist. Er werde sich zu gegebener Zeit mit den Klubverantwortlichen zusammensetzen. Zurzeit ist er als Nummer 1 gesetzt. Eine Ablösung könnte aber bevorstehen. Rund um Sommer wird durch den bevorstehenden Abgang von Marwin Hitz über eine Rückkehr zum FC Basel spekuliert. Diese ist jedoch alles andere als in Stein gemeisselt. Er könnte stattdessen auch versuchen, bei einem europäischen Topklub zu bleiben.

Martinez wurde mit Argentinien Weltmeister und in jenem Jahr auch zum Welttorhüter gekürt.

