Ivan Perisic bittet PSV um Freigabe für Inter-Rückkehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 17:15
Der kroatische Flügelstürmer Ivan Perisic könnte für den Rest der Saison noch einmal in eine Topliga wechseln.

Inter Mailand buhlt aktiv um den 36-jährigen Nationalspieler, der bereits in der Vergangenheit für die Nerazzurri auflief. Perisic unterhält sich nun gemäss Transferexperte Fabrizio Romano mit den Verantwortlichen der PSV Eindhoven. Konkret wird er diese um eine Freigabe für einen Wechsel beten. Vertraglich ist Perisic eigentlich noch bis 2027 an die Niederländer gebunden. Dort spielt er auch weiterhin eine wichtige Rolle, weshalb unklar ist, ob er wirklich gehen darf.

Sollte dies der Fall sein, würde Inter sich für seine Rückkehr wohl vom Brasilianer Luis Henrique trennen, der von Bournemouth umgarnt wird.

Die Italiener wüssten sehr genau, was sie mit Perisic bekommen würden. Der Flügelflitzer lief zwischen 2020 und 2022 nämlich bereits erfolgreich für den Serie A-Klub auf. Danach wechselte er zunächst in die Premier League zu Tottenham.

