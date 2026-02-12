Juve-Coach Spalletti schwänzt PK vor Derby d’Italia gegen Inter

Juventus-Coach Luciano Spalletti wird am Freitag nicht an der Pressekonferenz vor dem Derby d’Italia gegen Inter Mailand erscheinen.

Die Partie findet am Samstagabend um 20.45 Uhr im San Siro statt. Spalletti hat laut «tuttomercatoweb» keine Lust, der Presse vor dem Spiel Auskünfte zu geben. Hintergrund soll auch sein, dass er am Montag vor dem Champions League-Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray auf einer obligatorischen Pressekonferenz erscheinen muss. Der 66-Jährige will den Journalisten nicht innerhalb weniger Tage zweimal Rede und Antwort stehen.

Juve wird aber vor der Partie gegen Inter eine PK abhalten. Kapitän Manuel Locatelli wird präsent sein.

Offenbar könnte diese Praxis auch bei den weiteren Serie A-Spielen in dieser Spielzeit zur Anwendung kommen, wobei jeweils ein anderer Spieler geschickt wird.