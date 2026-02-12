SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schickt einen Spieler

Juve-Coach Spalletti schwänzt PK vor Derby d’Italia gegen Inter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 16:11
Juve-Coach Spalletti schwänzt PK vor Derby d’Italia gegen Inter

Juventus-Coach Luciano Spalletti wird am Freitag nicht an der Pressekonferenz vor dem Derby d’Italia gegen Inter Mailand erscheinen.

Die Partie findet am Samstagabend um 20.45 Uhr im San Siro statt. Spalletti hat laut «tuttomercatoweb» keine Lust, der Presse vor dem Spiel Auskünfte zu geben. Hintergrund soll auch sein, dass er am Montag vor dem Champions League-Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray auf einer obligatorischen Pressekonferenz erscheinen muss. Der 66-Jährige will den Journalisten nicht innerhalb weniger Tage zweimal Rede und Antwort stehen.

Juve wird aber vor der Partie gegen Inter eine PK abhalten. Kapitän Manuel Locatelli wird präsent sein.

Offenbar könnte diese Praxis auch bei den weiteren Serie A-Spielen in dieser Spielzeit zur Anwendung kommen, wobei jeweils ein anderer Spieler geschickt wird.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
Mehr entdecken
Schickt einen Spieler

Juve-Coach Spalletti schwänzt PK vor Derby d’Italia gegen Inter

12.02.2026 - 16:11
"Drei-Säulen-Offensive"

Barça-Präsidenten-Kandidat Victor Font kündigt Rückkehr von Messi an

12.02.2026 - 15:09
Klares Ziel

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic wünscht sich Rückkehr zu Inter

12.02.2026 - 13:55
Im Fokus

Wolfsburg-Verteidiger Koulierakis steht auf dem Schirm von 2 Topklubs aus der Serie A

9.02.2026 - 16:10
Kein Wechsel

Liverpool blockt Inter-Interesse an Curtis Jones

8.02.2026 - 17:58
Inter blockt ab

Premier-League-Klubs schauen auf Carlos Augusto

8.02.2026 - 09:10
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

7.02.2026 - 16:33
Bisseck im Fokus

Die Bayern-Defensive soll weiter verstärkt werden – mit Inter-Verteidiger

6.02.2026 - 09:51
Begehrter Verteidiger

Borussia Dortmund hängt Daniel Svensson ein Preisschild um

5.02.2026 - 17:43
Bei der Eröffnungsfeier

Yann Sommer wird Co-Kommentator an den Olympischen Winterspielen

3.02.2026 - 13:18