Premier-League-Klubs schauen auf Carlos Augusto

Carlos Augusto rückt zunehmend in den Fokus englischer Topklubs. Nach übereinstimmenden Berichten beschäftigen sich Aston Villa und Newcastle United mit dem 27 Jahre alten Linksverteidiger von Inter Mailand. Der brasilianisch-italienische Nationalspieler gilt in der Premier League als interessantes Profil für die linke Abwehrseite.

Inter selbst zeigt jedoch aktuell keinerlei Verkaufsbereitschaft. In Mailand wird Augusto als wichtiger Bestandteil des Kaders gesehen, ein möglicher Wechsel wäre nach Vereinsvorstellungen erst ab einer Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro überhaupt ein Thema. Zudem gibt es Überlegungen, in den kommenden Wochen oder Monaten Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufzunehmen.

Auch von Spielerseite aus besteht derzeit kein konkreter Wechselwunsch. Augusto fühlt sich bei Inter wohl, wenngleich der Aspekt regelmässiger Einsatzzeiten perspektivisch Einfluss auf seine Zukunft haben könnte. Der Aussenverteidiger wechselte im Sommer 2024 zu Inter und ist noch bis 2028 gebunden.