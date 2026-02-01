PSV stellt klar: Perišić bleibt in den Niederlanden

Die Spekulationen um eine Rückkehr von Ivan Perišić zu Inter Mailand bekommen einen deutlichen Dämpfer. PSV-Sportdirektor Marcel Brands hat klargestellt, dass es bislang keinerlei offizielle Anfrage der Nerazzurri gegeben habe.

Zwar sei der erfahrene Kroate offenbar von Inter-Seite kontaktiert worden, doch der niederländische Meister pocht auf die Einhaltung des bestehenden Vertrags, der noch bis Mitte 2027 läuft. Brands bestätigte, dass der Verein das Thema intern mit Perišić besprochen habe. Das Ergebnis: Der Flügelspieler soll in Eindhoven bleiben.

PSV habe nicht die Absicht, den 35-Jährigen ziehen zu lassen, und sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Entsprechend deutlich fiel die Botschaft an mögliche Interessenten aus. Gleichzeitig halten sich in Italien die Berichte, dass Inter weiterhin an einer Rückholaktion arbeitet. Nach Informationen von «Sky Sport» wäre ein Wechsel allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen denkbar. Sollte PSV überhaupt gesprächsbereit sein, käme demnach ausschliesslich ein bezahltes Leihgeschäft infrage.