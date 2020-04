Zanetti: Icardi wird eher gehen – Lautaro bleiben

Inters Vizepräsident Javier Zanetti rechnet mit einem Abgang von Mauro Icardi nach der Saison. Bei Lautaro Martinez gehe er hingegen von einem Verbleib aus.

Bis Saisonende ist Mauro Icardi an Paris Saint-Germain verliehen. Eine Zukunft besitzt der Mittelstürmer bei Inter Mailand wohl kaum. “Ich weiss nicht, ob er bleibt, aber ich denke nicht”, teilte jedenfalls Javier Zanetti in einem Interview mit “ESPN” mit. Ob PSG die Kaufoption des 27-Jährigen aktiviert, ist noch offen.

In Bezug auf Lautaro Martinez, der stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, sagte der 46-jährige Vizepräsident indes: “Ich sehe, wie glücklich er bei Inter ist. Er identifiziert sich mit dem Klub. Wir glauben an ihn. Ich sehe seine Zukunft bei Inter.”

Icardi besitzt bei den Nerazzurri noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2022, Martinez gar einen bis 2023.

adk 12 April, 2020 16:14