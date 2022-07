Di Maria zum Medizincheck bei Juventus

Angel Di Maria wird zu Juventus wechseln. In Turin weilt der Argentinier bereits, um seinen Transfer abzuschliessen.

Am Donnerstag landete Angel Di Maria mit einem Privatjet auf dem Flughafen von Turin. Für den 34-jährigen Angreifer ging es gleich am nächsten Morgen in die Einrichtungen von Juventus, um dort den Medizincheck zu absolvieren und diverse Termine wahrzunehmen.

Di Maria präsentierte sich dabei auch erstmals im Trainingsgewand der Bianconeri und liess sich für ein Foto mit Trainer Massimiliano Allegri ablichten. Nach seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain kommt der Routinier ablösefrei.

adk 8 Juli, 2022 13:40