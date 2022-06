Italiens Nationalspieler Domenico Berardi will Sassuolo nach 11 Jahren verlassen

Der italienische Stürmer Domenico Berardi bestätigt, dass er in diesem Sommer einen Klubwechsel anstrebt.

Nach insgesamt elf Jahren als Profi bei Sassuolo sucht der 27-jährige Angreifer eine neue Herausforderung. “Ich mag es in Modena zu leben und ich bin hier seit elf Jahren. Aber jetzt habe ich einen Punkt erreicht, an dem ich mit Veränderungen auch mit meiner Frau und meinem Sohn weniger Probleme habe. Mit ihnen würde ich mich in einer neuen Stadt zu Hause fühlen”, sagt Berardi dem Magazin “Chi”.

Der Nationalspieler ist zwar noch bis 2024 an Sassuolo gebunden, möchte sich in dieser Transferperiode aber einem neuen Verein anschliessen. Interessenten gibt es durchaus. Milan, Juventus und die AS Roma haben ihn allesamt im Blickfeld.

psc 22 Juni, 2022 18:03