Bis 2028

Juve-Coach Luciano Spalletti verlängert bis zum nächsten Spiel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 17:53
Juventus wird die Vertragsverlängerung mit Trainer Luciano Spalletti wohl noch in dieser Woche verkünden.

Nach Informationen von «tuttosport» unterzeichnet der 67-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2028. Aktuell ist Spalletti nur bis Saisonende an die Turiner gebunden. Die Juve-Bosse wollen aber Kontinuität und langfristig auf den erfahrenen Coach setzen. Dieser stimmt einer Verlängerung seines Engagements, das Ende Oktober des vergangenen Jahres begann, zu.

Die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung erfolgt planmässig noch bis zum Auswärtsspiel bei Udinese nächsten Samstag.

Spalletti hat inzwischen 28 Juve-Spiele verantwortet. Dabei gab es 15 Siege, 7 Unentschieden und 6 Niederlagen. In der vorletzten Woche erfolgte mit dem Aus in den Champions League-Playoffs gegen Galatasaray ein Tiefschlag. Dennoch darf und soll Spalletti bei der alten Dame als Trainer weitermachen.

