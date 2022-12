Juve bei Jungstar Samuel Iling Junior am Ziel: Er verlängert

Juventus will Senkrechtstarter Samuel Iling Junior unbedingt langfristig an den Klub binden. Dieses Ziel wird wohl in Kürze erreicht.

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, stehen die Turiner und der 19-Jährige unmittelbar vor einem Vertragsabschluss. Iling Junior wird seinen nur noch bis Saisonende gültigen Kontrakt demnach langfristig bis 2027 verlängern.

Am jungen Engländer sollen zuletzt auch deutsche und englische Klubs Interesse gezeigt haben. Iling Junior entscheidet sich nun aber für einen Verbleib bei der alten Dame, wo er den Durchbruch bei den Profis in dieser Saison zu schaffen scheint, wobei ihn eine Prellung am Fussgelenk kurz vor der WM-Pause ausser Gefecht gesetzt hatte.

psc 14 Dezember, 2022 14:33