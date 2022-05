Juve-Ziel Gianluca Scamacca wird zu seiner Zukunft befragt

Juventus Turin durchkämmt den Markt nach einem neuen Angreifer, Gianluca Scamacca soll der Kronfavorit auf den Transfer ins Piemont sein. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird der aufstrebende Angreifer aber erst nach der Saison treffen.

Gianluca Scamacca hat sich noch nicht endgültig festgelegt, für welchen Klub er in der kommenden Saison spielen möchte. “Wir werden sehen. Nach dem letzten Spiel werde ich meine Schlüsse ziehen und an das nächste Jahr denken”, sagte der Stürmer der US Sassuolo bei “DAZN”. “Ich lese oder höre nicht auf Gerüchte, Journalisten schreiben jeden Tag etwas anderes. Wir denken daran, die Meisterschaft besser zu beenden.”

Juventus Turin sucht nach dem feststehenden Abgang von Paulo Dybala und der vermutlichen Rückkehr von Alvaro Morata zu Atletico Madrid für die kommende Saison nach mindestens einem neuen Stürmer – und soll sich dabei auf Scamacca festgelegt haben. Sassuolos Ablösevorstellung liegt dem Vernehmen nach bei etwa 30 Millionen Euro.

Im Heimspiel gegen Udinese Calcio (1:1) erzielte Scamacca seinen 14. Saisontreffer. Im September vergangenen Jahres gab der 23-Jährige sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft, für die er inzwischen auf drei Einsätze kommt.

aoe 8 Mai, 2022 11:10