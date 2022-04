Juventus will im Sommer 6 Spieler loswerden

Bei Juventus scheint im Sommer die grosse Tabula rasa anzustehen. Der Verein will sich von nicht weniger als sechs Spielern trennen.

Tatsächlich gibt es auch einigen Grund, Veränderungen am Kader vorzunehmen: Einmal mehr sind die Turiner in der Champions League dieses Jahr früh gescheitert. Und mit Tabellenplatz 4 sieht es auch in der heimischen Meisterschaft derzeit ebenfalls nicht gut aus. Gemäss italienischen Medienberichten müssen sich gleich mehrere Stars Sorgen um ihre Zukunft bei Juventusmachen: Dazu zählen etwa die Stürmer Federico Bernardeschi (28, Vertrag läuft im Juni aus) und Alvaro Morata (29, von Atlético ausgeliehen). Dieses Duo könnte ohne Zusatzkosten “abgegeben” werden, da die jeweiligen Verträge nach dieser Saison auslaufen.

Auch hinter der Zukunft von Aussenverteidiger Mattia de Sciglio (29, Vertrag läuft aus) und Mittelfeldprofi Arthur (25, Vertrag bis 2025) stehen Fragezeichen. Vor allem der Brasilianer kommt seit seiner Ankunft aus Barcelona im Sommer 2020 nicht wie gewünscht in Fahrt.

Auch Linksverteidiger Luca Pellegrini (23, Vertrag bis 2025) und Moise Kean (22, bis 2023 von Everton ausgeliehen) könnten Juve nach dieser Saison verlassen.

Abgesehen von diesem Sextett ist der Abgang von Paulo Dybala bereits fix. Der auslaufende Vertrag des Argentiniers wird nicht mehr verlängert, wie im März entschieden wurde. Es wird im Hinblick auf die kommende Saison bei der alten Dame in jedem Fall zu einem Neuanfang kommen.



psc 7 April, 2022 17:33