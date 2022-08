Der Neuzugang ist da: Juve präsentiert Arkadiusz Milik

Juventus stellt seinen nächsten Neuzugang vor: Arkadiusz Milik ist am Donnerstag in Turin angekommen.

Der 28-jährige Pole verlässt Olympique Marseille nach anderthalb Jahren wieder und schliesst sich leihweise für ein Jahre Juventus an. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 8 Mio. Euro. Die Leihgebühr soll 1 Mio. Euro plus eine weitere Million an Bonuszahlungen betragen. Milik wurde letztlich Memphis Depay (28) und Marko Arnautovic (33) vorgezogen, deren Transfers sich für Juve aus verschiedenen Gründen nicht realisieren liessen.

Milik verfügt bereits über grosse Erfahrung in der Serie A: Für Napoli bestritt er zwischen 2016 und 2021 insgesamt 93 Serie A-Spiele und erzielte dabei 38 Tore.

psc 25 August, 2022 17:36