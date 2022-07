Aaron Ramsey erhält Millionenabfindung für Vertragsauflösung bei Juve

Der walisische Profi Aaron Ramsey hat seinen ursprünglich bis Juni 2023 gültigen Vertrag bei Juventus aufgelöst.

Dies geben die Turiner am Dienstagabend bekannt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler nahm in den Plänen der Turiner keine wichtige Rolle mehr ein. Für die vorzeitige Vertragsauflösung soll Ramsey eine Abfindung in Höhe von rund 3 Mio. Euro erhalten. Nun könnte er in die Premier League zurückkehren. Aufsteiger Nottingham Forest soll bereits Interesse signalisieren.

Die vergangene Rückrunde spielte Ramsey auf Leihbasis bei den Rangers in Glasgow.

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/xiTr5GRcFv — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

psc 26 Juli, 2022 18:46